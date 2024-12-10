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В Ростове могут увеличить количество камер видеофиксации на дорогах

Врио губернатора Юрий Слюсарь поручил определить потребность в новых камерах видеофиксации на городских дорогах , сообщает telegram-канал правительства региона.

Согласно сообщению, сейчас в Ростовской области работают 328 комплексов видеофиксации. В связи с недостаточным количеством камеры работают на местах по принципу ротации.

Как сказал Юрий Слюсарь, есть «проблема с организацией дорожного движения в Ростове-на-Дону и других городах». Врио губернатора отметил, что помимо профилактики аварийности, камеры видеонаблюдения обеспечивают более полноценную работу выделенных для общественного транспорта полос, дисциплинируя спешащих водителей легковых машин.

Сергей Иванов

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