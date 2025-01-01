В Чувашии в новогоднюю ночь полицейские спасли семью с ребенком от пожара

В поселке Вурнары Чувашской Республики сотрудники полиции спасли пять человек, включая трехлетнюю девочку, из частного дома, к которому подбирался огонь. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Чувашской Республике.

Инцидент произошел в новогоднюю ночь около 5 часов утра. Сотрудники изолятора временного содержания во время патрулирования заметили дым у частного дома. Ситуация была особенно опасной, так как снаружи возгорание не было заметно — огонь распространялся внутри помещения, а металлическая кровля препятствовала выходу пламени наружу. Полицейские немедленно разбудили спящих жильцов и помогли им эвакуироваться через окно.

В доме находились супруги 36 и 34 лет с трехлетней дочерью, а также родители главы семейства. Как выяснилось, накануне семья топила баню, и из-за неправильной эксплуатации дымохода возник пожар, который уже успел затронуть внешнюю часть веранды жилого дома. Благодаря своевременным действиям полицейских никто не пострадал.

Прибывшие на место пожарные полностью ликвидировали возгорание через 3 часа.

Анар Зейналов