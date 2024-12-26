В Сальском районе сняли карантин по птичьему гриппу

Карантин по птичьему гриппу, установленный на отдельных территориях Сальского района Ростовской области, снят. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства Ростовской области. Он был отменен в связи с выполнением мероприятий по ликвидации очага гриппа птиц и предотвращением распространения возбудителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Очаг заболевания обнаружили в середине октября 2024 года в домашнем хозяйстве села Сандата на ул. Советская. Для того, чтобы не допустить распространения инфекции, там ввели карантин. Он предполагает введение ограничительных мероприятий. Также в потенциально опасную зону попала территория, прилегающая к эпизодическому очагу. Ее радиус составлял пять км.

Во время действия карантина сельхозработникам запрещали убой птиц, снятие пера и пуха, транспортировку яиц и проведение ярмарок.

Ранее в Октябрьском районе Ростовской области сняли 7365873 карантин по птичьему гриппу спустя два месяца. Ограничения действовали на территории хутора Ягодинка и Красный луч, поселок Новощербаков и Заозерье.

Анна Анисова