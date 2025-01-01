На пляжах Анапы после шторма обнаружили новые выбросы мазута

На пляжах Анапы зафиксированы новые выбросы мазута. В оперштабе Краснодарского края сообщили, что новые порции нефтепродуктов были выброшены на берег штормом в ночь на 1 января. Сейчас к работам по очистке береговой линии в Анапе привлечены более 2 тыс. человек.

«Выбросы в зависимости от участков разного характера, от небольших до достаточно крупных»,— говорится в сообщении оперштаба. На каких именно участках обнаружены новые выбросы — не уточняется.

Протяженность территории, на которой проводятся работы по очистке, осталась такой же — 63 км. Из них 19 км занимает Темрюкский район, 44 км — Анапа. В Темрюкском районе по результатам обследования мониторинговыми группами новых загрязнений не выявлено.

Работы на береговой линии в Краснодарском крае начались 1 января в 12:00. Очистка пляжей прерывалась с 15:00 31 декабря. Сейчас к работам привлечены 300 единиц техники, в том числе 99 инженерной. Со 2 января число привлеченных к уборке увеличат — от каждого муниципалитета приедет не менее 50 человек. Техника будет перераспределена на самые сложные участки. По состоянию на утро 1 января, на пляжах региона собрано почти 71,3 тыс. т загрязненного песка.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Мазут уберут всей страной».