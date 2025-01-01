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Александр Бастрыкин заинтересовался непригодным для жизни домом в Кургане

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки в Кургане по информации о ненадлежащем обслуживании многоквартирного дома, который находится в непригодном для проживания состоянии. Об этом сообщается в telegram-канале Информационного центра СК России.

Многоквартирный дом, построенный в 1964 году, расположен на улице Карла Маркса в Кургане. По информации, размещенной в интернете, здание «находится в непригодном для проживания состоянии». Так, более полугода назад лестничный пролет в одном из подъездов обрушился, на стенах образовались трещины, а также разрушается фундамент. «Многочисленные обращения жильцов в обслуживающую организацию и надзорные органы результатов не принесли.

Следственное управление СК РФ по Курганской области проводит проверку. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Богдану Францишко доложить о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат СК.

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