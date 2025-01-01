Алексей Логвиненко поздравил ростовчан с Новым годом

Глава администрации Ростова поздравил ростовчан с Новым годом в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: rostov-gorod.ru Фото: rostov-gorod.ru

Алексей Логвиненко поблагодарил ростовчан за ежедневный труд на благо города, а также за помощь фронту и жителям новых российских территорий.

«Отдельные слова благодарности за мужество и героизм нашим бойцам на передовой, отстаивающим интересы нашего государства», — написал глава администрации.

Алексей Логвиненко пожелал добрых вестей, счастья, семейного благополучия, крепкого здоровья, мира и добра.

2025 год объявлен годом защитника Отечества и годом 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поздравил ростовчан с Новым годом. Руководитель региона выразил уверенность, что минувший год «еще больше сплотил нас», и доказал нашу возможность «достойно ответить на любые вызовы.

Ева Китаева