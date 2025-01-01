Алексей Логвиненко поздравил ростовчан с Новым годом
Глава администрации Ростова поздравил ростовчан с Новым годом в своем Telegram-канале.
Фото: rostov-gorod.ru
Алексей Логвиненко поблагодарил ростовчан за ежедневный труд на благо города, а также за помощь фронту и жителям новых российских территорий.
«Отдельные слова благодарности за мужество и героизм нашим бойцам на передовой, отстаивающим интересы нашего государства», — написал глава администрации.
Алексей Логвиненко пожелал добрых вестей, счастья, семейного благополучия, крепкого здоровья, мира и добра.
2025 год объявлен годом защитника Отечества и годом 80-летия победы в Великой Отечественной войне.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поздравил ростовчан с Новым годом. Руководитель региона выразил уверенность, что минувший год «еще больше сплотил нас», и доказал нашу возможность «достойно ответить на любые вызовы.