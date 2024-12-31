Юрий Слюсарь поздравил жителей Дона с Новым годом
Пусть наступающий год будет щедрым на яркие события, хорошие новости и оправдает ваши ожидания, пожелал землякам врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Руководитель региона выразил уверенность, что минувший год «еще больше сплотил нас», и доказал нашу возможность «достойно ответить на любые вызовы».
«Впереди – большие планы. Будем работать сообща. Уверен, вместе мы напишем новую страницу в истории Ростовской области», - написал Юрий Слюсарь.
Юрий Слюсарь был назначен врио губернатора Ростовской области 4 ноября. В должности руководителя региона он сменил Василия Голубева, который был губернатором с лета 2010 года.
После ухода с должности губернатора Василий Голубев стал сенатором в Совете Федерации.