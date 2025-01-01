Бастрыкин поручил проверить аварийный дом в Ярославской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению жильцов аварийного дома в Переславле-Залесском Ярославской области. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Жительница сообщила о плохом состоянии многоквартирного дома на улице Московской: трещинах в стенах, разрушенной крыше и отопительных печах, неработающих коммуникациях. Дом был построен в 1936 году, в 2016 году его признали аварийным, но до сих пор жильцам не предоставили благоустроенное жилье. Несмотря на судебные решения, многочисленные обращения остаются без ответа.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Ярославской области Александру Бессмельцеву провести проверку и представить доклад о результатах. Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате ведомства.

Антон Голицын