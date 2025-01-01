В Ростове запустили фейерверки несмотря на запрет губернатора

В ночь с 31 декабря на 1 января неизвестные запустили фейерверки на пл. Театральная в Ростове. Об этом сообщает портал «Аргументы и факты».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Неизвестные установили пиротехнику на крышах нескольких машин. Водители запускали фейерверки и ездили по проезжей части в районе пл. Театральная.

В Ростовской области до 1 декабря 2025 года действует запрет на использование пиротехнических изделий. Соответствующий указ подписал врио губернатора региона Юрий Слюсарь. При этом разрешено использовать пиротехнические изделия первого класса опасности: хлопушки, бенгальские огни, а также фонтаны холодного огня.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в новогоднюю ночь в регионе произошло девять пожаров, в результате которых никто не пострадал.

Ева Китаева