Из горящего дома в Новочеркасске спасли пять человек

В Новочеркасске загорелся двухэтажный многоквартирный доме на ул. Восточной. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Хозяина квартиры, где началось возгорание, не было дома. На место прибыли пожарные, которые вывели из задымленных помещений пятерых жильцов, в том числе троих детей и инвалида-колясочника. Распространение огня ограничилось 12 кв. м. По предварительным данным специалистов МЧС, возгорание случилось из-за аварийного режима работы холодильника.

Сергей Иванов