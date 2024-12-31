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Из горящего дома в Новочеркасске спасли пять человек

В Новочеркасске загорелся двухэтажный многоквартирный доме на ул. Восточной. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Ростовской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Хозяина квартиры, где началось возгорание, не было дома. На место прибыли пожарные, которые вывели из задымленных помещений пятерых жильцов, в том числе троих детей и инвалида-колясочника. Распространение огня ограничилось 12 кв. м. По предварительным данным специалистов МЧС, возгорание случилось из-за аварийного режима работы холодильника.

Сергей Иванов

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