В Саратове начало работу высшее артиллерийское командное училище

В Кировском районе Саратова открылось военное училище. Об этом сообщают местные СМИ.

Артиллерийское командное училище вновь было создано по инициативе спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина.

В учебный комплекс входят корпуса и классы с учебно-тренировочными средствами, городок боевой работы специалистов артиллерийской разведки, противотанковой артиллерии, реактивной и ствольной артиллерии, командиров минометов. Также там есть спорткомплекс с бассейном, стадион, полоса препятствий, гимнастический городок, площадка для рукопашного боя, полевая учебно-материальная база, полигон, стрельбище.

Как отметили в местном медиа-пространстве, наибольший процент зачисленных курсантов — участники СВО.

Нина Шевченко