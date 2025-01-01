И.п. мэра Пензы Олег Денисов рассказал, что он почетный донор России

Врио главы Пензы Олег Денисов сдал 36,6 л крови. Об этом чиновник рассказал на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Со слов господина Денисова, впервые он стал донором в 2013 году. За 12 лет он сдал кровь и плазму 68 раз, не учитывая донорства в ВС РФ.

Минувшей весной чиновник присоединился к регистру доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Олег Денисов также поделился, что получил звание «Почетного донора России».

Напомним, в конце декабря нынешний и.п. мэра Пензы подал документы на конкурс по отбору кандидатур на должность мэра.

Нина Шевченко