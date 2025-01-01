Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

И.п. мэра Пензы Олег Денисов рассказал, что он почетный донор России

Врио главы Пензы Олег Денисов сдал 36,6 л крови. Об этом чиновник рассказал на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Со слов господина Денисова, впервые он стал донором в 2013 году. За 12 лет он сдал кровь и плазму 68 раз, не учитывая донорства в ВС РФ.

Минувшей весной чиновник присоединился к регистру доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Олег Денисов также поделился, что получил звание «Почетного донора России».

Напомним, в конце декабря нынешний и.п. мэра Пензы подал документы на конкурс по отбору кандидатур на должность мэра.

Нина Шевченко

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...