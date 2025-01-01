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В Татарстане повысили плату за детские сады

В Татарстане вступили в силу новые тарифы на оплату детских садов. В сентябре постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

В Татарстане повысили плату за детские сады

В Татарстане повысили плату за детские сады

Фото: kzn.ru

В Татарстане повысили плату за детские сады

Фото: kzn.ru

Теперь для детей в возрасте 3–7 лет, посещающих общеразвивающие группы с 10,5-часовым пребыванием, родительская плата увеличилась на 310 руб. — с 3732 тыс. до 4042 тыс. руб. в месяц. В ясельных группах (дети до 3 лет) стоимость выросла на 283 руб. и составила 3688 тыс. руб. в месяц.

Стоимость специализированных групп также увеличилась. Для детей с нарушениями речи плата возросла на 346 руб., достигнув 4511 тыс. руб. в месяц. В группах для часто болеющих детей сумма увеличилась на 378 руб. и составила 4936 тыс. руб.

Плата за детские сады с 9-часовым режимом работы также увеличилась: 4033 тыс. руб. для детей 3–7 лет и 3664 тыс. руб. для ясельных групп.

Анар Зейналов

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