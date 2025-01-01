В Краснодарском крае собрано почти 71,4 тыс. тонн загрязненного мазутом песка

На побережье Краснодарского края собрано и вывезено почти 71,4 тыс. т загрязненного мазутом грунта, сообщило МЧС. Работы по очистке береговой линии не велись с 15:00 31 декабря. Вечером 30 декабря власти региона сообщали о 70 тыс. т собранного песка, 65 тыс. т из которых были вывезены с пляжей.

В сообщении МЧС говорится, что сотрудники ведомства обследовали 56 км прибрежной территории Краснодарского края. В Крыму обследовано 1309 км береговой линии, включая участки, осмотренные повторно. На полуострове собрано 226 т загрязненного песка, очищено более 44 км береговой линии.

Ранее в оперштабе Краснодарского края сообщали, что работы по очистке будут временно приостановлены с 15:00 31 декабря до 12:00 1 января. Часть волонтеров продолжала уборку до вечера 31 декабря и возобновила ее утром 1 января.

29 декабря в Темрюкском районе были зафиксированы новые выбросы мазута на участке протяженностью 7 км. В тот же день новые пятна мазута обнаружили в Анапе в районе пляжа «Динамо». Вечером 31 декабря в мэрии Анапы сообщили, что новые выбросы обнаружены на участке от Лечебного пляжа до реки Анапки.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Мазут уберут всей страной».