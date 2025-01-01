Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Краснодарском крае собрано почти 71,4 тыс. тонн загрязненного мазутом песка

На побережье Краснодарского края собрано и вывезено почти 71,4 тыс. т загрязненного мазутом грунта, сообщило МЧС. Работы по очистке береговой линии не велись с 15:00 31 декабря. Вечером 30 декабря власти региона сообщали о 70 тыс. т собранного песка, 65 тыс. т из которых были вывезены с пляжей.

В сообщении МЧС говорится, что сотрудники ведомства обследовали 56 км прибрежной территории Краснодарского края. В Крыму обследовано 1309 км береговой линии, включая участки, осмотренные повторно. На полуострове собрано 226 т загрязненного песка, очищено более 44 км береговой линии.

Ранее в оперштабе Краснодарского края сообщали, что работы по очистке будут временно приостановлены с 15:00 31 декабря до 12:00 1 января. Часть волонтеров продолжала уборку до вечера 31 декабря и возобновила ее утром 1 января.

29 декабря в Темрюкском районе были зафиксированы новые выбросы мазута на участке протяженностью 7 км. В тот же день новые пятна мазута обнаружили в Анапе в районе пляжа «Динамо». Вечером 31 декабря в мэрии Анапы сообщили, что новые выбросы обнаружены на участке от Лечебного пляжа до реки Анапки.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Мазут уберут всей страной».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...