В Челябинске 220 машин расчищают улицы после снегопада в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь и днем 1 января 2025 года в Челябинске 220 единиц техники ликвидируют последствия снегопада. Кроме того, 429 рабочих расчищают остановки и тротуары, сообщает пресс-служба мэрии.

В первую очередь снег убирают с улиц, где ходит общественный транспорт. На расчистку внутриквартальных дорог и тротуаров направили новые трактора, приобретенные для районов.

Мэр Алексей Лошкин потребовал от подрядчиков усилить темпы уборки, поскольку челябинцы в новогодние каникулы «будут гулять». «Важно обеспечить доступность остановок, ледовых городков, безопасность тротуаров. Эта работа должна вестись параллельно с уборкой основных магистралей», — подчеркнул глава Челябинска.

Из-за снегопада 1 января перенесли время первого сеанса катания на муниципальных катках— в парках имени Ю.А. Гагарина и В.В. Терешковой и городском саду А.С. Пушкина — с 14 на 16 часов.