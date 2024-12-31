На Кубани в канун Нового года погиб молодой водитель

В Ленинградском районе Краснодарского края погиб 24-летний водитель отечественного автомобиля. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Loon Фото: Loon

Авария произошла в 13:48 на 12-м км (+620 м) автодороги Челбасская — Крыловская — Ленинградская. Молодой водитель «ВАЗ 2106» при обгоне не справился с управлением, съехал с дороги и наехал на опору ЛЭП.

Водитель погиб на месте, до приезда скорой помощи. На месте работает следственно-оперативная группа.

Татьяна Ручкина