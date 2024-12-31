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Коммерсантъ FM
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Российский шахматист Дубов проспал партию на чемпионате мира

Российский гроссмейстер Даниил Дубов получил техническое поражение на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке из-за того, что пропустил партию предварительного раунда. Сам господин Дубов рассказал, что проспал встречу с американским шахматистом Хансом Ниманном.

Фото: FIDE / Мария Емельянова

Фото: FIDE / Мария Емельянова

«Я пошел в отель, чтобы быстро подготовиться, но потом уснул. Когда я проснулся, было уже поздно … Я первый раз в США, не могу контролировать смену часовых поясов»,— сказал Даниил Дубов телеканалу NRK.

Ханс Ниманн, с которым должен был играть российский шахматист, обвинил его в трусости. В соцсети X он написал, что готов сыграть с Даниилом Дубовым «на любых условиях». «Я оплачу ему проезд и проживание, а в случае победы направлю $10 тыс. вознаграждения на благотворительность по его выбору»,— добавил господин Ниманн.

Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит в Нью-Йорке с 26 декабря по 31 декабря. 28-летний Даниил Дубов в 2022 году победил в Суперфинале чемпионата России, а в 2023-м занял второе место на чемпионате мира по блицу. 21-летний Ханс Ниманн в 2021 году выиграл шахматный турнир World Open, в 2022-м обыграл чемпиона мира Магнуса Карлсена.

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