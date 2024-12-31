Самый большой в Ростове фонтан «Атланты» запустят в мае после ремонта

Реставрация фонтана «Атланты» на Театральной площади в Ростове и благоустройство территории вокруг него полностью завершены. Об этом сообщается в Telegram-канале главы города Алексея Логвиненко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«Осталось только провести пуско-наладочные работы. Но это произойдет уже весной, когда будет тепло», - отмечается в сообщении. Согласно сообщению, пуск фонтана может состояться в мае.

Ремонт «Атлантов» начали семь месяцев назад. За это время, в частности, на фонтане отреставрирована его скульптурная часть, чаша бассейна, заменены 600 прожекторов подсветки и техническое оборудование прокачки и фильтрации воды.

Смета проекта реставрации этого самого большого фонтанного комплекса в Ростове составляет более 400 млн руб. Как отмечается в Telegram-канале главы города Алексея Логвиненко, властям «удалось привлечь к его реализации инвестора». Имя инвестора не упоминается.

Сергей Иванов