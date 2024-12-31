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Над Крымом сбили два беспилотника

Над Крымом российские средства ПВО сбили два БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

Еще два беспилотника уничтожили в небе над Северной Осетией. По одному дрону сбили над Белгородской, Брянской и Астраханской областями.

Ночью и утром российские военные также отражали атаку беспилотными летательными аппаратами и безэкипажными кораблями в Черном море. Над Краснодарским краем сбили 11 БПЛА, над Крымом — 17. Всего утром 31 декабря Черноморский флот уничтожил восемь безэкипажных катеров.

Татьяна Ручкина

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