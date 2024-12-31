Минобороны сообщило об ударе высокоточным оружием по предприятию ВПК Украины

Министерство обороны России в сводке о проведении военной спецоперации сообщило об ударе 31 декабря высокоточным оружием по военному аэродрому и предприятию военно-промышленного комплекса Украины.

В сообщении отмечается, что был «нанесен групповой удар высокоточными средствами поражения и ударными беспилотными летательными аппаратами». Удар пришелся по «инфраструктуре военного аэродрома и предприятию военно-промышленного комплекса», сообщили в ведомстве.

Это предприятие, по данным Минобороны, производило «пороховые заряды для нужд ВСУ». «Цель удара достигнута. Все объекты поражены»,— говорится в сводке Минобороны.