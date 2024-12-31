В Татарстане планируют построить новые платные дороги

В Татарстане рассматривают возможность строительства новых платных дорог, включая обходы населенных пунктов и вылетные магистрали в Казани. Об этом сообщил министр транспорта республики Фарит Ханифов.

Фарит Ханифов отметил, что строительство новых платных дорог возможно при поступлении предложений от инвесторов, но после ввода Вознесенского тракта и дороги Алексеевское — Альметьевск уже ожидаются частные инициативы.

Сейчас в генплане Казани предусмотрены вылетные магистрали, такие как Лаишевское направление и дорога к поселку Дербышки. Фарит Ханифов подчеркнул, что новые платные дороги могут способствовать развитию транспортной инфраструктуры на ближайшие 10 лет, и вопрос о том, будут ли они платными, остается открытым.

Влас Северин