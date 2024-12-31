Власти Анапы опровергли информацию о вывозе грунта с мазутом на пляж Анапской

Власти Анапы опровергли сообщения о том, что загрязненный мазутом грунт вывозят с пляжей города в станицу Анапскую. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Анапы Фото: мэрия Анапы

Жители станицы увидели работу техники, разгружающей материал, похожий на песок. На место выехали полицейские и мониторинговая группа. Они выяснили, что собственник отсыпает территорию своего участка щебнем и землей. Следов песка с нефтепродуктами не нашли.

Власти напомнили, что весь загрязненный грунт с пляжа вывозится для переработки на специализированные предприятия в Темрюкском и Абинском районах, а также в пункт временного хранения в хуторе Воскресенский. Других площадок для хранения замазученного песка не предусмотрено, подчеркнули в мэрии Анапы.

Татьяна Ручкина