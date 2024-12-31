Судоремонтный завод в Усть-Донецке продают за 749 млн рублей
Имущественный комплекс судоремонтного предприятия в Усть-Донецке продается за 749 млн руб. Объявление о продаже можно найти на сайте Avito.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Предприятие занимает территорию 10,6 га плюс акватория 5,7 га. Имеется причальная стенка 380 м и оборудование для подъёма судов весом до 1 тыс. т.
Продавцом указано «частное лицо», его имя не называется.
Известно, что имущественный комплекс попавшего в процесс банкротства ООО «Усть-Донецкий судостроительно-судоремонтный завод» было продано с торгов в 2023 году в рамках конкурсного производства. За 151 млн руб. его купил Андрей Коробицин из Пермского края.
В начале 2024 года имущественный комплекс судоремонтного предприятия в Усть-Донецке уже пытались продать через Avito за 750 млн руб., но потом объявление было снято с публикации.