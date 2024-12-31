Каждый третий казанец пообещал себе заняться образованием в 2025 году. Это следует из опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob с 8 по 12 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Каждый третий казанец пообещал себе заняться образованием в 2025 году

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Каждый третий казанец пообещал себе заняться образованием в 2025 году

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Большинство респондентов (31%) планируют уделять больше времени хобби и увлечениям, а также образованию. 29% опрошенных намерены больше внимания уделить близким, 25% — заняться спортом, 24% — наладить личную жизнь, а 22% — больше отдыхать. Каждый пятый казанец (20%) задумывается о переезде и изменении мировоззрения.

Женщины чаще мужчин говорили о планах на перемены в жизни, особенно в вопросах заботы о близких и здорового образа жизни. Молодые люди до 35 лет чаще нацелены на образование, спорт, смену места жительства и обновление круга общения.

Анар Зейналов