Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Каждый третий казанец пообещал себе заняться образованием в 2025 году

Каждый третий казанец пообещал себе заняться образованием в 2025 году. Это следует из опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob с 8 по 12 декабря.

Каждый третий казанец пообещал себе заняться образованием в 2025 году

Каждый третий казанец пообещал себе заняться образованием в 2025 году

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Каждый третий казанец пообещал себе заняться образованием в 2025 году

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Большинство респондентов (31%) планируют уделять больше времени хобби и увлечениям, а также образованию. 29% опрошенных намерены больше внимания уделить близким, 25% — заняться спортом, 24% — наладить личную жизнь, а 22% — больше отдыхать. Каждый пятый казанец (20%) задумывается о переезде и изменении мировоззрения.

Женщины чаще мужчин говорили о планах на перемены в жизни, особенно в вопросах заботы о близких и здорового образа жизни. Молодые люди до 35 лет чаще нацелены на образование, спорт, смену места жительства и обновление круга общения.

Анар Зейналов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...