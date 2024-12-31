В Ярославле восстановили историческую табличку на проезде Бутусова

В Ярославле 30 декабря на дом по адресу Свердлова, 25 повесили отреставрированную табличку «Проезд Бутусова». Об этом сообщили в Фонде истории и краеведения имени Яна Левина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Табличка на проезде Бутусова в Ярославле

Фото: Зоя Голицына Табличка на проезде Бутусова в Ярославле

Фото: Зоя Голицына

Проезд в честь заведующего губернским отделом коммунального хозяйства Константина Бутусова (1892-1929) был назван в 1958 году решением Ярославского горисполкома. Господин Бутусов являлся инициатором строительства первого в городе советского благоустроенного поселка, построенного в стиле конструктивизма по принципу «города-сада». После смерти заведующего поселок получил его имя, дома значились расположенными в «поселке Бутусова». В 1958 году здания перенумеровали по соседним улицам Пушкина, Свердлова и Чайковского. Вместо «поселка Бутусова» появился «проезд Бутусова».

«Название было закреплено в табличке, но со временем забылось, потому что по проезду не значилось ни одного дома. Сама табличка была закрашена. Ее атрибутировал историк Дмитрий Чекмасов в книге "Ярославские детали". После выхода книги возникла идея отреставрировать табличку, актуализировав этот любопытный факт городской топонимики»,— рассказали «Ъ-Ярославль» в Фонде истории и краеведения имени Яна Левина.

В фонде добавили, что на современных картах проезд Бутусова не значится. «Ъ-Ярославль» сообщал, что книга «Ярославские детали» вышла летом 2024 года. Авторы рассказывают о дореволюционном канализационном люке, кирпичных клеймах, барельефах горгоны Медузы, печных изразцах на церкви Михаила Архангела, цепи от парохода «Сергей Есенин», которая стала украшением частного дома, блоке асфальта и многом другом.

Алла Чижова