В Нижегородской области с 1 января запретили охоту на медведя

С 1 января 2025 года в Нижегородской области будет запрещена охота на бурого медведя. По данным областного минлесхоза, нарушителям запрела грозит уголовная ответственность и выплата возмещения вреда в размере от 180 до 420 тыс. руб. за одну особь.

Добыча медведя в регионе была разрешена с 1 апреля по 10 июня, а также с 1 августа по 31 декабря.

Сейчас в Нижегородской области насчитывается почти 1,5 тыс. особей бурого медведя. Это почти на 100 особей больше по сравнению с годом ранее. Больше всего медведей обитает в Борском, Семеновском, Ветлужском, Воскресенском, Ковернинском и Краснобаковском округах.

Андрей Репин