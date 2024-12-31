Предупреждение о лавиноопасности в горах Кубани и Адыгеи продлили до 3 января

Штормовое предупреждение о лавиноопасности на территории Краснодарского края и Адыгеи продлили до 3 января. Об этом сообщает пресс-служба кубанского ГУ МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Предупреждение будет действовать до 18:00 по мск 03 января. В зону действия штормового предупреждения попадают горы высотой более 1500 м.

Спасатели просят соблюдать меры безопасности. Они напоминают, что не нужно выходить в горы в снегопад и непогоду. Находясь в горах, нужно следить за изменением погоды. Собираясь в поход, нужно знать в районе своего пути или прогулки места возможного схода снежных лавин и избегать их.

При сходе лавины нужно бежать вбок. При попадании в нее постарайтесь укрыться под скалой, за стволом большого дерева, советуют спасатели. Если вас захлестнуло лавиной, делайте широкие движения так, будто вы плывете, двигайте руками и ногами, чтобы расчистить воздушный карман. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам: 112, 01, 101, 8 (861) 268-64-40.

Татьяна Ручкина