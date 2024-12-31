ВС Башкирии изготовил решение по иску незаконно осужденного уфимца к Минфину РФ

Кировский райсуд Уфы изготовил мотивировочную часть решения по иску 17-летнего Константина Носырева к Минфину России.

В декабре 2022 года Демский райсуд Уфы приговорил 15-летнего Константина Носырева к трем годам в воспитательной колонии за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. В марте 2023 года Верховный суд Башкирии оставил приговор в силе, а в августе Шестой кассационный суд вернул дело на новое рассмотрение из-за процессуальных нарушений. Однако в январе 2024 года Демский районный суд вновь вынес подростку обвинительный приговор, который был отменен апелляционной инстанцией за отсутствием состава преступления и с правом на реабилитацию. ВС Башкирии установил, что Константина Носырева не должны были привлекать к ответственности, так как ему не исполнилось 16 лет.

Судьи, вынесшие обвинительный приговор подростку, ушли в отставку. Константин Носырев рассчитывал на компенсацию морального вреда в размере 100 млн руб., но суд снизил эту сумму до 3 млн руб.

Согласно решению суда (копия имеется в распоряжении «Ъ-Уфа»), прокуратура просила взыскать в пользу подростка 500 тыс. руб.

Уменьшая сумму компенсации больше чем в 33 раза, суд учел степень нравственных страданий истца, а также требования разумности и справедливости.

Венера Хисамова