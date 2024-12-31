Мэр Дзержинска призвал нижегородцев отказаться от фейерверков и петард

Мэр Дзержинска Михаил Клинок призвал нижегородцев воздержаться от запуска салютов и петард. Пост в своем Telegram-канале он опубликовал после того, как в Нижнем Новгороде подростку петардой оторвало несколько пальцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Господин Клинков напомнил, что ответственность за поведение несовершеннолетних и забота о них лежат на родителей: «Сколько было случаев, когда запуск фейерверка или салюта приводил к повреждению имущества, пожарам или причинению вреда здоровью, становясь вовсе не безобидной затеей»

Глава города также потребовал от продавцов пиротехники соблюдать все правила ее реализации. «Продажа пиротехники детям младше 16 лет попадает под статью 14.2. КоАП и наказывается штрафами 30-40 тыс. руб.»,— уточнил господин Клинков празднования Нового года достаточно бенгальских огней и хлопушек с конфетти и серпантином.

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижнем Новгороде петарда взорвалась в руке у подростка на фукорте ТЦ в «Седьмое небо». Врачи несколько часов оперировали пострадавшего, но спасти смогли только большой и указательный пальцы.

Андрей Репин