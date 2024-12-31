Чистить пляжи Кубани от мазута 31 декабря и 1 января будут в сокращенном режиме

Работы по очистке береговой полосы в Темрюкском районе и Анапе будут идти 31 декабря 2024 и 1 января 2025 года, но по сокращенному графику. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

Мониторинговые и дежурные группы временно приостановят работу 31 декабря в 15:00. Очистку пляжей возобновят в полдень 1 января. Со 2 января группировку усилят, волонтеры и спасатели будут работать в ставшем уже привычном режиме для ускорения очистки пляжей курортов от нефтепродуктов.

В Туапсинском районе новых выбросов не зафиксировали. Специалисты выехали на участок в труднодоступное место на мыс Железный Рог для изучения обстановки и оптимизации проведения работ.

На берегу Анапы серьезных повторных выбросов нет. Но есть локальные участки, где мазут прибило к береговой зоне, нефтепродукты оперативно убирают из воды и вывозят с пляжей.

Татьяна Ручкина