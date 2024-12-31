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На резиденцию уфимского Деда мороза потрачено более 1 млн рублей

Уфимский центр творческих проектов и креативных индустрий (учредитель — мэрия Уфы) заключил три договора с единственными поставщиками на оформление и содержание уфимской резиденции Деда мороза на площади имени Ленина. По данным сайта госзакупок, договоры обошлись в 1,1 млн руб. Источники финансирования и подрядчики не называются.

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Услуги включают в себя поставку оборудования, художественное оформление и обеспечение общественного порядка.

Идэль Гумеров

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