В 2025 году в социальных учреждениях Чувашии откроются пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных. Об этом сообщает пресс-служба правительства Чувашии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии откроются пункты проката детских товаров для новорожденных

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ В Чувашии откроются пункты проката детских товаров для новорожденных

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Глава региона Олег Николаев утвердил порядок создания пунктов проката, где родители смогут арендовать коляски, кроватки, пеленальные столики, стулья для кормления, манежи, ходунки, санки, автолюльки, автокресла и другие необходимые вещи. Проект направлен на поддержку молодых семей и позволит существенно сократить их расходы на товары, которые используются всего несколько месяцев.

В министерстве труда отметили, что инициатива поможет улучшить условия жизни семей с новорожденными в республике.

Анар Зейналов