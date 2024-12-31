УВЗ отправил в войска новогодние партии танков

Уралвагонзавод (УВЗ) отправил в адрес Минобороны РФ заключительные в 2024 году партии танков Т-90М «Прорыв» и модернизированных Т-72Б3, сообщила пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Танки УВЗ Фото: Пресс-служба Уралвагонзавода Т-90М «Прорыв» Фото: Пресс-служба Уралвагонзавода Т-72Б3 Фото: Пресс-служба Уралвагонзавода Следующая фотография 1 / 3 Танки УВЗ Фото: Пресс-служба Уралвагонзавода Т-90М «Прорыв» Фото: Пресс-служба Уралвагонзавода Т-72Б3 Фото: Пресс-служба Уралвагонзавода

«По сложившейся традиции танкостроители по-новогоднему оформили машины из каждой партии: на Т-90М «Прорыв» установили российский флаг, а на "семьдесятдвойку" — новогоднюю елку. В танки вложили календари с детскими рисунками, посвященными предстоящему 90-летнему юбилею профсоюзной организации УВЗ»,— говорится в сообщении.

По данным УВЗ, объемы производства военной техники от месяца к месяцу увеличивались. «Особенно ударным по трудоемкости и выпуску продукции стал ноябрь»,— добавили на предприятии.

На Уралвагонзаводе отметили, что с началом специальной военной операции (СВО) в конструкцию танков было внесено «свыше сотни изменений».

«Танк образца начала 2022 года и танк конца 2024 года — это, можно сказать, две разные боевые машины. Например, если говорить про систему защиты, то она не предполагала многих вызовов, с которыми мы столкнулись буквально с первых дней СВО. Мгновенно были приняты соответствующие доработки, конструкторы трудились и днем, и ночью, а заводчане оперативно вносили изменения в изделия, который уже стояли на сборке в цехе»,— цитирует пресс-служба гендиректора УВЗ Александра Потапова.

Теперь все танки оснащаются сетками против FVP-дронов и резиноармированной защитой, на технику ставятся средства снижения заметности и системы РЭБ.

Уралвагонзавод расположен в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Выпускает танки, машины разминирования, дорожно-строительные машины и железнодорожные вагоны. Входит в госкорпорацию «Ростех».

В ноябре УВЗ посетил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он наградил коллектив завода орденом «За доблестный труд». По его словам, за три года количество новых и отремонтированных танков в войсках РФ увеличилось в восемь раз.

Николай Яблонский