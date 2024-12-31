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Управляющая экс-депутата оспаривает сделки по перечислению им крупных сумм денег

В арбитражный суд Пермского края поступило шесть заявлений Яны Вебер, финансового управляющего бывшего депутата заксобрания Михаила Арзуманова. Арбитражный управляющий оспаривает сделки по перечислению различным физическим лицам крупных денежных сумм – в совокупности на 4, 6 млн руб. Среди них – граждане Пермского края и Свердловской области. Среди ответчиков - новый владелец «Пермского свинокомплекса» Артем Болдырев, у него оспаривается сделка экс-депутата с наименьшей суммой (250 тыс. руб.) Все заявления из-за недочетов пока оставлены без движения.

Михаил Арзуманов

Михаил Арзуманов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Михаил Арзуманов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее управляющий господина Арзуманова выявила, что экс-депутат в период с 31 октября 2022 года по 29 октября 2023 года перечислил с помощью банковских приложений различным физическим лицам более 17, 813 млн руб.

Напомним, 23 мая бывший депутат краевого заксобрания Михаил Арзуманов был признан банкротом, в его отношении была введена процедура реализации имущества. Основанием для этого послужило заявление депутата и бывшего президента пермского футбольного клуба «Амкар» Геннадия Шилова, ранее предоставившего господину Арзуманову займы на общую сумму 340 млн руб. Сам господин Арзуманов, по данным СМИ, находится за рубежом.

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