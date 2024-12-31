Аэропорт Казани приостанавливал работу

Аэропорт Казани с утра временно не принимал и не отправлял рейсы. Меры вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

Ограничения сняли с 9:30 мск. На время их действия два самолета, выполнявших рейсы в Казань, совершили посадку на запасном аэродроме в Нижнекамске, сообщила Росавиация.

Такие ограничения обычно вводят из-за угрозы атаки беспилотников. Сегодня ночью, 31 декабря, над восьмью российскими регионами было сбито 68 БПЛА, сообщало Минобороны.

В предыдущий раз Казань подверглась атаке беспилотников 21 декабря. В результате пострадало несколько человек, возбуждено дело о теракте.

Подробности — в материале «Ъ» «"Лютое" утро в Казани».