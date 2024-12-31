Над Черным морем уничтожили два беспилотника
В Севастополе над Черным морем дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
В сообщении также говорится, что в настоящее время продолжается мониторинг ситуации.
«Несмотря на то, что БПЛА сбиты над морем и на большой высоте, прошу сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах»,— сообщает губернатор Севастополя.
По данным Минобороны, за последние несколько дней российская ПВО успешно отразила несколько атак беспилотников над Черным морем и Крымом. В частности, 27 ноября было уничтожено шесть воздушных целей, и была зафиксирована активность украинских дронов.