Во Льгове при обстреле ВСУ поврежден жилой дом, два здания и ЛЭП

Во Льгове в Курской области при ракетном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) значительные повреждения получил двухэтажный жилой дом с восемью квартирами. Об этом рассказал врио губернатора Александр Хинштейн.

«Жителям было предложено разместиться в ПВР, однако они предпочли расселиться по родственникам. В ряде домов выбиты окна, незначительно посечены стены»,— написал он в Telegram-канале.

В целях безопасности газоснабжение в обстрелянном доме временно отключено. Аварийные бригады приступят к ремонту после обследования территории саперами, добавил господин Хинштейн.

«По состоянию на 22 часа за медицинской помощью обратилась 86-летняя женщина, которой посекло ноги осколками стекол. <...> Лечение будет вестись амбулаторно»,— добавил врио губернатора.

Кроме того, были зафиксированы незначительные пожары в двух зданиях, которые были оперативно потушены сотрудниками МЧС. Из-за обстрела повреждены две линии электропередачи, на время были обесточены дома проживающих на двух улицах жителей. Сейчас в большинстве домовладений свет восстановлен.

Льгов уже подвергался обстрелу ВСУ 25 декабря. Тогда в городе погибли четыре человека, еще пять получили ранения. Во Льгове сильно поврежден пятиэтажный жилой дом и соседние частные домовладения. Желающим покинуть Льгов власти помогают с переездом. По факту обстрела возбуждено дело по статье о теракте.

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