Генпрокуратура Германии обвинила трех человек в работе на российскую разведку

Генпрокуратура ФРГ предъявила обвинения трем мужчинам в работе на российскую разведку. У всех троих есть как немецкое, так и российское гражданство. Их имена: Дитер С., Александр Дж. и Алекс Д. Как говорится в сообщении Генпрокуратуры, Дитер С. с 2014 года участвовал в боевых действиях на Украине на стороне ДНР.

Дитера С. также обвиняют в агентурной деятельности в целях саботажа. По данным ведомства, он намеревался устроить поджог и взрыв, помешать железнодорожному движению и заснять работу военных объектов. Генпрокуратура ФРГ утверждает, что он знаком с другим участником вооруженных формирований ДНР, который якобы служит в российской разведке. Утверждается, что в октябре 2023 года они обсуждали возможные диверсии на территории Германии для ослабления поддержки Украины.

В публикации Генпрокуратуры говорится, что Александр Дж. и Алекс Д. помогали Дитеру С. в сборе информации о потенциальных объектах для диверсий в Германии. Александра Дж. и Дитера С. арестовали в апреле, однако первого отпустили на свободу.

В апреле в Германии офицер бундесвера на суде признал вину в шпионаже в пользу России. С мая 2023 года, по данным следствия, он несколько раз направлял конфиденциальную информацию в российское консульство в Бонне и посольство России в Берлине и предлагал свои услуги в качестве шпиона. Свои действия он объяснил страхом перехода конфликта на Украине в ядерное столкновение.