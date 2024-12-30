Минобороны показало кадры с вернувшимися из украинского плена военными

Министерство обороны России опубликовало видео с российскими военнослужащими, вернувшимися из-под контроля Киева. На кадрах видно, как они садятся в автобусы и общаются друг с другом, поздравляя друг друга и выражая благодарность за возвращение.

Сегодня, 30 декабря, между Украиной и Россией прошел обмен военнопленными по формуле «150 на 150». Посредником в обмене вновь выступили Объединенные Арабские Эмираты. Сейчас российские военные, вернувшиеся из плена, находятся на территории Белоруссии.

С вернувшимися из украинского плена встретилась уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она также поблагодарила «Минобороны России, наши спецслужбы за большую работу, проделанную по обмену». В предыдущий раз Россия и Украина обменялись пленными в середине октября по формуле «95 на 95».