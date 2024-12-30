В Сочи в развитие дорожно-транспортной сети инвестировали 5,2 млрд рублей

В развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Сочи в 2024 году инвестировали 5,2 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В Сочи подвели итоги Года транспорта и дорог, завершив шестилетний национальный проект «Безопасные качественные дороги». В этом году в нормативное состояние приведено 59 участков общей протяженностью 39 км. На эти работы было направлено 861,7 млн руб.

За время реализации проекта в Сочи отремонтировано почти 400 км дорог в городской и сельской местности. Также обновлен общественный транспорт: на маршруты вышли 146 новых автобусов на газе и 9 электробусов. В Лазаревском районе частным перевозчиком приобретены 32 отечественных автобуса на газомоторном топливе за 421 млн руб.

В 2025 году Сочи планирует присоединиться к новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Андрей Пугачев