Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Сочи в развитие дорожно-транспортной сети инвестировали 5,2 млрд рублей

В развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Сочи в 2024 году инвестировали 5,2 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В Сочи подвели итоги Года транспорта и дорог, завершив шестилетний национальный проект «Безопасные качественные дороги». В этом году в нормативное состояние приведено 59 участков общей протяженностью 39 км. На эти работы было направлено 861,7 млн руб.

За время реализации проекта в Сочи отремонтировано почти 400 км дорог в городской и сельской местности. Также обновлен общественный транспорт: на маршруты вышли 146 новых автобусов на газе и 9 электробусов. В Лазаревском районе частным перевозчиком приобретены 32 отечественных автобуса на газомоторном топливе за 421 млн руб.

В 2025 году Сочи планирует присоединиться к новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Андрей Пугачев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...