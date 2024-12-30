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В Тукаевском районе в ДТП пострадал 12-летний ребенок

В Тукаевском районе Татарстана в результате ДТП пострадал 12-летний мальчик. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры республики.

По предварительной информации, ДТП произошло около 13:30 на 1068-м километре трассы М7 «Волга». Водитель автомобиля Lada Granta, совершая маневр разворота с крайней правой полосы, не убедилась в безопасности маневра. Женщина не уступила дорогу автомобилю Nissan X-trail, который двигался в попутном направлении.

В результате столкновения автомобилей 12-летний пассажир Lada Granta получил травмы. Мальчика доставили в медучреждение.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются. Ход проверки находится на контроле районной прокуратуры.

Диана Соловьёва

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