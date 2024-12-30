Красная площадь будет закрыта для посещения в новогоднюю ночь

Главное управление МВД по Москве предупредило, что в новогоднюю ночь проход на Красную площадь будет закрыт. Ограничения начнут действовать с 18:00 31 декабря и продлятся до 8:00 1 января 2025 года. При этом ГУМ-каток будет работать в соответствии с расписанием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Площадь закрывают ежегодно. Каток в праздничную ночь будет работать с 22:00 31 декабря до 2:00, следует из расписания на сайте ГУМ-катка.

Также в Москве в этом году не будут запускать новогодние фейерверки, говорил мэр города Сергей Собянин. Такое решение городские власти принимают третий год подряд.