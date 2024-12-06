В Москве третий год подряд не будут запускать новогодние фейерверки

В Москве в этом году не будут запускать новогодние фейерверки, заявил мэр города Сергей Собянин. Такое решение власти принимают третий год подряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Нет, не планируется»,— сказал «РИА Новости» господин Собянин в ответ на соответствующий вопрос.

В 2022 году московские власти отказались от фейерверков на Новый год по итогам голосования в «Активном гражданине», в котором приняло участие около 300 тыс. человек. В 2023 году в столице не было салютов на Новый год и Рождество. Также в прошлом году не проводили новогодний прием в Кремле. В этом году День города в Москве тоже прошел без фейерверков и крупных мероприятий.

Правительство Санкт-Петербурга пока не планировало праздничный салют по случаю Нового года. Из-за усиления мер безопасности также не будет фейерверка в Перми и Удмуртии.