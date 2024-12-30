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В Чистополе мемориал павшим воинам признали объектом культурного наследия

В Чистополе мемориал воинам, павшим в боях в годы Великой Отечественной войны, включили в реестр объектов культурного наследия (ОКН). Информация об этом появилась в приказе Комитета Татарстана по охране ОКН.

Мемориал находится на ул. К. Маркса, на центральной аллее. На объекте расположен вечный огонь, горизонтальные стелы с барельефами, вертикальная стела с отрывком из стихотворения Р. Рождественского и таблички с именами солдат.

Ранее стало известно, что в Татарстане планируют признать объектами культурного наследия ряд захоронений красноармейцев, погибших в ходе Гражданской и Великой Отечественной войн.

Диана Соловьёва

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