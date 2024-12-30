В Ростове мужчина устроил пожар при готовке закуски на Новый год

Управление МЧС по Ростовской области сообщает, что в Ростове от огня пострадал мужчина. Происшествие случилось на ул. Евдокимова. «В хозпостройке мужчина поставил варить овощи для новогоднего стола и ушел в дом», - сказано в сообщении. Спустя 15 минут он увидел, что деревянное строение охвачено пожаром.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пожарные прибыли на место и предотвратили переход огня с хозпостройки на жилой дом. Неосторожность 64-летнего виновника пожара потребовала вмешательства 18 специалистов МЧС и пяти спецмашин.

Сергей Иванов