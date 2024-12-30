В Крыму из-за тумана столкнулись 19 автомобилей

В Симферопольском районе Крыма на трассе Дубки—Левадки столкнулись 19 автомобилей, включая грузовик. Пострадали три человека. По информации МВД региона, причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия — туман.

Авария произошла в 08:40 вблизи села Чистенькое. «На месте работают девять специалистов и три единицы техники чрезвычайного ведомства»,—сообщили в региональном МЧС. Прокуратура начала проверку.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, 30 декабря в Крыму местами наблюдаются туман и гололедица. МЧС рекомендовало водителям не совершать обгонов и заранее снижать скорость на поворотах.