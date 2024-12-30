Turkmenistan Airlines организует два альтернативных рейса из Москвы

Turkmenistan Airlines организует альтернативные рейсы для пассажиров, которые вылетают из Москвы в Ашхабад 30 и 31 декабря, с привлечением стороннего перевозчика. Рейсы пройдут по маршруту Москва—Стамбул—Ашхабад.

Изменения в расписании касаются пассажиров рейсов T5-708 Москва—Ашхабад и T5-704 Москва—Ашхабад, запланированных на 31 декабря, следует из публикации на сайте авиалиний. Виза для перелета через Стамбул, а также дополнительная плата не потребуются, заявили в компании. Turkmenistan Airlines дополнительно известит пассажиров об изменениях в других рейсах.

28 декабря Turkmenistan Airlines приостановила перелеты между Ашхабадом и Москвой до конца января, предложив пассажирам вернуть деньги за билеты в полном объеме. До этого полеты в десять городов России остановила Azerbaijan Airlines. Казахстанская Qazaq Air отменила рейсы в Екатеринбург, FlyDubai — в Сочи и Минеральные Воды, израильская El Al — в Москву.

Отмена рейсов связана с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний», который летел из Баку в Грозный 25 декабря. В результате катастрофы погибли 38 человек из 67 пассажиров и членов экипажа.

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