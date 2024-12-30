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Коммерсантъ FM
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Абхазия пообещала прилагать усилия для укрепления отношений с Россией

И. о. президента Абхазии Бадра Гунба поздравил президента России Владимира Путина с наступающими Новым годом и Рождеством. Господин Гунба заявил, что Абхазия продолжит прилагать усилия по укреплению двусторонних отношений. Он также поблагодарил господина Путина за поддержку.

Бадра Гунба

Бадра Гунба

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Бадра Гунба

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Высоко ценим поддержку, постоянно оказываемую Россией в преодолении энергетического кризиса, который испытывает Абхазия, и в решении других вопросов социально-экономического развития. Республика Абхазия и впредь будет прилагать усилия по укреплению двусторонних отношений, сохранению стабильности и сотрудничеству во всех сферах, представляющих взаимный интерес»,— сказано в телеграмме (цитата по ТАСС).

В Абхазии каждый год с ноября по апрель возникает дефицит электроэнергии из-за многолетнего кризиса в отрасли, нехватки собственных мощностей и майнинга. В этом году ситуация усугубилась. По запросу Сухума с 23 декабря российская сторона начала бесплатные поставки электроэнергии, они продлятся до конца февраля.

Подробности — в материале «Ъ» «Абхазия увидит свет».

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