Власти Дона утвердили программу «Активное долголетие» на 2025-2030 годы
Правительство Ростовской области утвердило региональную программу «Активное долголетие» на период 2025-2030 годы. Программа будет реализована в рамках федерального проекта «Старшее поколение».
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Программа направлена на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения Ростовской области. Целевой группой населения, на которую направлена программа, являются женщины от 60 лет и мужчины от 65 лет.
Запланированные в рамках программы мероприятия, в частности, предполагают создание площадок для общения и отдыха пожилых граждан, организацию досуговых и развивающих мероприятий для них, реализацию образовательных проектов в области компьютерной, финансовой, правовой, языковой и других сферах.
По официальным данным, на территории Ростовской области проживают 1 млн 31 тыс. граждан старшего поколения, что составляет 24,9% от общей численности населения региона.