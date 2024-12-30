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Власти Дона утвердили программу «Активное долголетие» на 2025-2030 годы

Правительство Ростовской области утвердило региональную программу «Активное долголетие» на период 2025-2030 годы. Программа будет реализована в рамках федерального проекта «Старшее поколение».

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Программа направлена на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения Ростовской области. Целевой группой населения, на которую направлена программа, являются женщины от 60 лет и мужчины от 65 лет.

Запланированные в рамках программы мероприятия, в частности, предполагают создание площадок для общения и отдыха пожилых граждан, организацию досуговых и развивающих мероприятий для них, реализацию образовательных проектов в области компьютерной, финансовой, правовой, языковой и других сферах.

По официальным данным, на территории Ростовской области проживают 1 млн 31 тыс. граждан старшего поколения, что составляет 24,9% от общей численности населения региона.

Сергей Иванов

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