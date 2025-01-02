Арест имущества релокантов, тест в школах на экстремизм и поддержка мобилизованных

В 2024 году Госсовет Татарстана разработал 12 законодательных инициатив, а детский омбудсмен республики направила в Госдуму доклад на 162 страницах, чтобы запретить популярное у подростков движение. «Ъ Волга-Урал» напоминает о главных инициативах депутатов Татарстана в уходящем году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пятое заседание Государственного Совета Республики Татарстан седьмого созыва

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Пятое заседание Государственного Совета Республики Татарстан седьмого созыва

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Арест имущества уехавших россиян

Госсовет Татарстана и депутат Госдумы от республики Айрат Фаррахов внесли в Госдуму РФ законопроект об аресте имущества релокантов, совершивших административное правонарушение. Авторы сообщают об участившихся случаях, когда граждане, переехавшие заграницу, совершают публичные действия против интересов России, а в законодательстве не предусмотрены меры воздействия на нарушителей. Инициатива предлагает привлекать релокантов к административной ответственности за правонарушения против интересов РФ. Правительство России поддержало законопроект Госсовета Татарстана при условии его доработки. Упоминается о необходимости урегулировать порядок производства по делам об административных правонарушениях, совершенных за пределами страны.

Закон под градусом

Госсовет Татарстана предложил дополнить ст. 4.1 Кодекса об административных правонарушениях России новой частью 2.1-1 по аналогии с системой принудительного лечения от наркомании. Согласно проекту, если гражданин в течение одного года три и более раза привлекался к административной ответственности в состоянии алкогольного опьянения, то судья может возложить на нарушителя обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия, курс лечения от алкоголизма, медицинскую или социальную реабилитацию. Цель проекта законодательной инициативы — снизить уровень алкоголизации населения и предотвратить преступления, совершенные в нетрезвом виде. Инициаторы закона привели пример СССР, когда люди, страдавшие от алкоголизма, нарушали трудовую дисциплину и общественный порядок. В таких случаях им назначали принудительное лечение в лечебно-трудовом профилактории.

Комиссия совета законодателей поддерживает инициативу, если ее существенно доработают. В частности, эксперты обратили внимание, что в проекте нет пояснений, соответствуют ли предлагаемые меры федеральному законодательству и могут ли системы здравоохранения реализовать проект. Также отсутствует информация, какой орган и в каком порядке будет контролировать реабилитацию.

Тест на экстремизм в школах

В Татарстане предложили ввести обязательное социально-психологическое тестирование в школах с целью предотвращения вовлечения школьников в экстремистскую и террористическую деятельность. Изменения затронут ст. 28 и 43 закона «Об образовании». Депутаты регионального парламента указывают, что у несовершеннолетних неустоявшаяся психика, поэтому подростки могут быть подвержены влиянию деструктивных движений. Тестирование на склонность к экстремизму нужно сделать обязательным, т. к. родители часто отказываются от тестирования на незаконное употребление наркотиков, считают инициаторы. Депутат Госдумы Айрат Фаррахов в беседе с «Ъ Волга-Урал» сообщил, что дополнительное тестирование в школах не навредит. По его мнению, инициативу должны поддержать.

Рождение детей вне роддомов

Другая инициатива регионального парламента касается изменений в ст. 48 Семейного кодекса России и ст. 14 и 16 федерального закона «Об актах гражданского состояния». Закон призван увеличить число обращений женщин за медицинской помощью для рождения ребенка. Инициаторы указывают на участившиеся случаи мошенничества при установлении материнства, если ребенок родился не в роддоме. Так, в 2023 году в Татарстане выявили 58 таких преступлений. Бюджету причинили ущерб на сумму не менее 7 млн руб. Депутаты предложили оставить регистрацию рождения ребенка без документов из медучреждения, если женщина относится к коренным малочисленным народам России или живет в отдаленном месте, где затруднена помощь медиков. Для регистрации рождения обратившаяся в органы ЗАГС должна будет предоставить документы, подтверждающие проживание в труднодоступном районе или ведение кочевого образа жизни.

В заключении комиссии совета законодателей говорится, что концептуально инициативу поддерживает омбудсмен РФ Татьяна Москалькова, но его необходимо доработать. В частности, концепцию не одобрил Минздрав России, т. к. инициатива ограничивает право женщины на отказ от медицинского вмешательства и противоречит нормам Конституции РФ.

Выплаты детям участников СВО и продление льготного периода

Еще две инициативы Госсовета Татарстана направлены на поддержку военнослужащих СВО. Первый проект закона предлагает выплачивать единовременное пособие совершеннолетним детям застрахованного погибшего участника СВО. Авторы считают, что инициатива поможет «восстановить социальную справедливость» для взрослых детей, у которых умер родитель, но по законодательству они не имеют прав на получение денежной выплаты. Другая инициатива предлагает распространить льготный период военнослужащего СВО не на срок контракта, а на весь период службы. Автор проекта, депутат Эдуард Шарафиев в беседе с «Ъ Волга-Урал» рассказал, что в будущем готов предложить полное списание кредитных обязательств с военнослужащих.

Академии наук субъектам

Госсовет Татарстана предложил разрешить субъектам России создавать региональные академии наук. Инициатором законопроекта стала Академия наук республики. По инициативе субъекты РФ смогут быть учредителями и собственниками имущества региональных учреждений. Глава академии наук будет выбираться из числа академиков на общем собрании. Утверждать назначение на должность и освобождение от нее будет высшее должностное лицо субъекта России. Денежные средства на работу академии наук предлагают выделять из бюджета региона. Планируется, что региональные учреждения будут предоставлять ежегодные отчеты о своей научной деятельности.

Квадробинг = пропаганда ЛГБТ?

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец направила в Госдуму доклад с просьбой признать вовлечение в квадробинг, фурри и терианство пропагандой ЛГБТ («международное движение», признанное в России экстремистской организацией и запрещенное). По мнению уполномоченной по правам ребенка, идентификация себя с животным недопустима, так же как и идентификация с другим полом. Инициатор считает, что сообщество фурри поддерживает Украину и ВСУ, из-за чего российские представители движения могут быть вовлечены в незаконную деятельность.

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин заявил, что республиканский парламент «слышен на федеральном уровне». Господин Мухаметшин сообщил, что пять инициатив находятся на рассмотрении в Совете федерации. Среди них проекты по ограничению регистрации детей, рожденных вне роддомов, созданию региональных академий наук, тестированию на вовлечение школьников в антиобщественные действия и две инициативы по поддержке участников СВО и членов их семей.

Диана Соловьёва